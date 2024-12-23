Блейк Лайвлі публічно звинуватила відомого актора в сексуальних домаганнях

Американська акторка Блейк Лайвлі звинуватила актора та режисера Джастіна Бальдоні в сексуальних домаганнях.

Так, артисти працювали разом над фільмом "Покинь, якщо кохаєш", де втілили на екранах головні ролі. Лайвлі вийшла з публічним коментарем та заявила, що на знімальному майданчику була токсична атмосфера, яку спричинив безпосередньо Бальдоні, пише Daily Mail. У судовому позові акторка стверджує, що колега під час знімань цілував її довше за визначений час, показував їй фото та відео оголених жінок, багато говорив про секс та обговорював геніталії членів знімальної групи.

Джастін Бальдоні / Фото: Associated Press

Окрім того, Джастін Бальдоні зібрався знищити репутацію Лайвлі через те, що вона відмовилася піарити фільм. До слова, акторка бачила рекламу картини більш життєрадісною, а режисер зробив акцент на темі домашнього насильства. Як йдеться в позові, Бальдоні разом із публіцисткою Дженніфер Абель та кризовою піар-менеджеркою Меліссою Натан підготували цілий план, аби зіпсувати репутацію Лайвлі, а режисера – навпаки відбілити.

"Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе відсунути завісу над цією зловісною тактикою помсти, щоб завдати шкоди людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити інших, які можуть стати мішенню", - прокоментувала Блейк Лайвлі.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Команда Джастіна Бальдоні вже відреагувала на скандальні звинувачення. Актор все заперечує та зазначає, що судовий позов – це спроба Лайвлі відбілити свою репутацію після того, як з'явилися чутки про її не найкращу поведінку на знімальному майданчику.

Нагадаємо, нещодавно Голлівуд сколихнули нові жахливі звинувачення. Репера Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини на вечірці скандального P. Diddy. Виконавець вже прокоментував це.

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