Блейк Лайвлі у тренувальній формі з чималим животиком показала, як змінилася за час вагітності

Американська акторка Блейк Лайвлі показала, як змінилася за місяці вагітності.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала колаж з двох світлин напочатку вагітності та зараз. На фото Блейк продемонструвала свою фігуру в обтислих лосинах і короткому спортивному топі поруч зі своїм тренером у спортзалі.

Підпис до світлин акторка зробила у своєму стилі - з почуттям гумору та самоіронією.

"Тренуюсь вже декілька місяців. Щось не працює", - пожартувала зі свого чималого животику Лайвлі.

Вагітна Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Нагадаємо, що про четверту вагітність зірки серіалу "Пліткарка" стало відомо у вересні 2022 року. Разом зі своїм чоловіком актором Райяном Рейнольдсом знаменитість виховує трьох доньок.

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