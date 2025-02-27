Блейк Лайвлі відреагувала на смерть 39-річної Мішель Трахтенберг і показала їхнє архівне фото

Американська акторка Блейк Лайвлі прокоментувала смерть колеги за серіалом "Пліткарка" Мішель Трахтенберг.

У своєму Instagram артистка опублікувала їхнє спільне фото. Окрім того, Лайвлі пригадала, якою була її колега за життя. За словами акторки, Мішель Трахтенберг заряджала своєю енергетикою, викладалася на повну, була справедливою та розсудливою, а також неабияк обожнювала роботу, хоч іноді кіноіндустрія завдавала болю. Артистка була віддана друзям і готова заради них на важливі вчинки. Лайвлі пригадує, що акторка завжди фарбувала губи блиском із запахом карамелі, аби мати гарний вигляд в об'єктиві камери і щоб серед її оточення було приємне враження про неї. Блейк наголосила, що світ втратив добру людину.

Блейк Лайвлі та Мішель Трахтенберг / Фото: instagram.com/blakelively

"Все, що вона робила, вона робила на 200%. Вона сповна сміялася над чиїмось жартом, йшла до керівництва, коли відчувала, що щось не так, дуже переживала за свою роботу, пишалася тим, що є частиною цієї спільноти та індустрії. Вона була шалено відданою своїм друзям і завжди носила блиск для губ зі смачним карамельним запахом, тому що вона не просто хотіла виблискувати на камеру, їй подобалося створювати приємні враження для всіх, хто був в її орбіті. Вона була доброю людиною наскрізь", - пригадала акторка.

Блейк Лайвлі наголосила, що неабияк важливо цінувати людей поруч та друзів, адже трагедія може статися будь-коли. Акторці шкода, що вона не мала можливості зустрітися зі старою подругою. Утім, артистка зазначила, що Мішель Трахтенберг назавжди залишиться в пам'яті.

Мішель Трахтенберг / Фото: Associated Press

"Світ втратив глибоко чуйну і добру людину Мішель. Нехай її працю та її величезне серце пам'ятають ті, кому пощастило пізнати її вогонь", - додала акторка.

Нагадаємо, Мішель Трахтенберг померла 26 лютого. Тіло акторки знайшли у власній квартирі. Знаменитості було всього 39 років.

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