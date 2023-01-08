Блейк Лайвлі з чималим животиком показала неочікуваний лайфхак для вагітних

Американська акторка Блейк Лайвлі показала несподіваний лайфхак для майбутніх матусь.

Знаменитість пожалілася в сторіз у Instagram, що під час вагітності деякі речі стали для неї замалими, тому їй доводиться шукати вихід з ситуації.

Наприклад, одна з суконь Блейк не застібалася спереду, а спідниця навпаки - ззаду. Саме тому акторка вирішила поєднати ці дві речі в одному образі.

"Коли задня частина спідниці не застібається і передня частина сукні не застібається, носіть і те, й інше. Хто сказав, що дві помилки не не роблять правильного?", - підписала фото у аутфіті акторка.

Блейк Лайвлі / Фото: instagram.com/blakelively

Зазначимо, що Блейк завжди із гумором ставиться до будь-яких ситуацій, навіть, якщо справа стосується її вагітності. Так, нещодавно Лайвлі пожартувала про свій чималий животик під час вагітності під час тренування.

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