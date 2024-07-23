Блейк Лайвлі з сарказмом відреагувала на чутки про розлучення з Раяном Рейнольдсом

Американська акторка Блейк Лайвлі з сарказмом відреагувала на плітки, що розлучається з зіркою Голлівуду Раяном Рейнольдсом.

До слова, закохані вважаються однією з найміцніших пар шоубізнесу. У стосунках подружжя все чудово, вони виховують чотирьох спільних дітей та не охоче діляться подробицями особистого життя. Однак, попри це, все одно поширилися чутки про їхній розрив.

Зокрема, про це написала прихильниця акторів під фото Лайвлі та Рейнольдса. До слова, на знімку, який був зроблений під час знімань фільму "Дедпул і Росомаха" артистка ніжно цілувала чоловіка. Опублікувавши кадр, Лайвлі підтримала прем'єру стрічки, де головну роль виконує її коханий. Користувачка порадила акторці побільше ділитися сімейним контентом, а то вже ширяться чутки про їхній розрив.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: instagram.com/blakelively

"Вам з Раяном потрібно публікувати більше фото одне з одним, бо ходили чутки, що ви розлучаєтеся", - написала прихильниця подружжя.

Блейк Лайвлі не стала мовчати з сарказмом відреагувала на коментар. Артистка дала чітко зрозуміти, що вони з чоловіком розлучатися не збираються: "Ха-ха! Не дочекаються!".

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

Тим часом Раян Рейнольдс на прем'єрі фільму розсекретив, як вони назвали їхню четверту дитину. Півтора року подружжя тримало ім'я маля в таємниці. Виявилося, що Лайвлі та Рейнольдс назвали дитину Олін.

Нагадаємо, тим часом чутки щодо ймовірного розлучення співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека не вщухають. Подейкують, подружжя вже офіційно розірвало шлюб.

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