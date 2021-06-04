Бліда MamaRika показала себе у період токсикозу: "Поставили діагноз "загроза"

Артистка також подякувала чоловіку за підтримку.

Українська співачка MamaRika, яка зовсім скоро вперше стане мамою, поділилася з фанами, як у неї минув токсикоз.

Артистка навіть показала себе у цей непростий період. Вона запостила знімок, на якому постає блідою та змученою. Як зізналася Настя Кочетова (справжнє ім'я MamaRika), їй було дуже зле.

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"На цьому фото людина, яка у всіх фарбах с першого місяця вагітності відчула всі прєлєсті цього періоду. Якщо чесно, жодна з моїх подруг які вже мають дітей, та шо там подруг - навіть моя мама не мали такого токсикозу як у мене, тому я й не була морально готова до такого… Як пояснювали мені пізніше лікарі: мій організм по класиці намагався відторгнути гени чоловіка і захищався + гормональна перебудова - це і є причини токсикозу. Мабуть не варто пояснювати, що мені заборонили все: перельоти, спорт, секс, навіть бігати, адже одразу поставили діагноз "загроза…". Декілька разів мене навіть клали під крапельницю…", - почала розповідь Настя.

instagram.com/mamarika_official

Кочетова поділилася, що все почалося на 5 тижні вагітності і тривало до 16-го.

"Сказати, що це найгірший стан, в якому я перебувала за все своє життя - не сказати, мабуть, нічого… Спершу накрила тошнота, яка тривала 24/7, потім додалася абсолютна нездатність організмом переварювати будь-яку їжу… Благо, в мене обійшлося без рвоти - проте страшно вдарило по кишківнику. Не могла їсти нічого", - відверто зізналася співачка.

У цей момент артистці на допомогу прийшов чоловік Сергій Середа, який годував її силоміць та вигулював під ручку подвір'ям. Адже Настя була настільки слабкою, що два місяці пролежала у ліжку та не могла встати.

instagram.com/mamarika_official

"Я, мабуть, ніколи ще не почувалася такою немічною як тоді… Стан шкіри та волосся страшно погіршився, і коли я згадувала слова великих порадників "під час вагітності жінка розквітає", мені здавалося, що це якийсь розіграш. Я мала вигляд, ніби мене з хреста зняли та схудла на декілька кілограмів. О, і знаєте, що мене страшенно бісила фраза лікарів на кожному плановому: "Вагітність - це не хвороба, насолоджуйтесь". Насолоджуватись чим? Тим, шо я помираю?" - поділилася майбутня мама.

Зірка додала, що у такий важкий момент її дуже сильно підтримав коханий, який повністю взяв на себе побутові питання та дуже морально підтримував Настю.

Нагадаємо, раніше MamaRika розповіла ТСН.ua, як дізналася про вагітність та як повідомила радісну новину чоловіку.

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