Близькі Ніни Матвієнко розповіли про хворобу артистки, яку вона приховувала: "Їй зробили операції"

Близькі подруги Народної артистки України Ніни Матвієнко, якої не стало 8 жовтня, розповіли про хворобу виконавиці, яку вона від усіх приховувала.

Співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька зізналась, що легендарна співачка перебувала в лікарні. Ніна Матвієнко тяжко хворіла. Однак про хворобу артистки її приятелі дізналися відносно нещодавно. До слова, виконавиця також забороняла її навідувати в лікарні, адже не хотіла, щоб її бачили змарнілою. Рудницька не уточнювати, з якою саме хворобою боролася Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/zhvl_official

"Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати до лікарні, відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгинею", - розповіла Рудницька в інтерв'ю Obozrevatel.

А от Народна артистка України Валентина Ковальська зізналась, що Ніні Матвієнко зробили дві операції: на підшлунковій та на нирках. Співачка пригадала, як подруга надсилала їй фото з лікарні. Як говорить Ковальська, Ніна Митрофанівна на знімках мала гарний вигляд, однак її довге волосся було коротко підстрижене.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я знала, що Ніна лежить в лікарні, що їй зробили операції, але була впевнена, що її витягнуть. Робили операцію на підшлунковій, а потім ніби на нирках. Уточнення, чим саме хворіє, не було. Я думала: ну буває, вік. Підтримувала, надсилала всякі смішинки. Вона мені написала: "Вже одна операція пройшла, ще на другу чекаю". Після другої прислала фото. Сиділа в кріслі, мала гарний вигляд, правда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: "Я вже можу сидіти, слава Богу". Я відповіла: "Ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень". Хіба ж могла подумати, що все так страшно?", - розповіла Ковальська.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня. Трагічну новину повідомила її донька Тоня Матвієнко. Співачка не стала називати причину смерті та попросила про конфіденційність. Також 8 жовтня стало відомо, де та коли відбудеться прощання з легендарною виконавицею.

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