Блогер Лебіга вмостився на руках у Дорофєєвої і з нею заспівав кавер на хіт "Кохаю, але не зовсім"

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва долучилася до благодійного збору на дрони для наших захисників.

І зробила це артистка у незвичний спосіб. Разом з Мішею Лебігою, Вадимом Кириленком, Еріком Йе, гуртом DOBRYVA Дорофєєва переробила свій хіт "Кохаю, але не зовсім", у якому заспівала новий текст. Ба більше, всі вищезгадані знаменитості знялися у новому відео до кавера на пісню Наді.

"Прийшла пора діставати з шафи зимові куртки й знаходити в цих куртках гривні, бо ми запускаємо збір на лям! На гроші купимо 50 fpv дронів для 47 ОМБР, 113 ОМБР та 80 ОМБР. Розуміємо, що осіння пора може викликати легку депресію, томи пропонуємо простий рецепт лікування хандри: послухати наш осінній гімн; закинути його собі в сторіз разом з лінком на банку; закинути донейшн 10-20-30-40 гривень (можна більше, якщо маєте); в жодному разі не пити глінтвейн, бо він…", - йдеться у підписі до відео.

Дорофєєва та Лебіга зробили кавер на хіт "Кохаю, але не зовсім" заради збору на дрони

До речі, Міша Лебіга не втратив нагоди, аби сфотографуватися з Надею Дорофєєвою. На сторінці в Instagram блогер розмістив кадр, де сидить на руках у Наді: "Мам, знайомся - це Надя, я її люблю і вона буде жити з нами!" – підписав світлину Лебіга.

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга / Фото: instagram.com/misha_lebiga

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва випустила відео на денс-хіт "На самоті", який зняла у Києві. У mood-відео фани побачать артистку на Троєщині у спідньому, а також у масці зайця, та на даху багатоповерхівки.

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