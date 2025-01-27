Блогер Леон після заяви про розрив роману з Трінчер звинуватив її у брехні: "Це катастрофа"

Відомий блогер Леон після заяви про роман зі співачкою Анною Трінчер розкрив, чому вони розійшлися.

На думку Леона, все трапилося через артистку. Він стверджує, що Анна була не готова до стосунків з ним через його професію, яка пов'язана з інтимними масажами. Ба більше, блогер звинуватив зірку у брехні самій собі, адже таким чином вона нібито відкидала свої справжні бажання.

"Все йшло до цього (серйозних стосунків – прим. ред.). Але ми розуміли, що це неможливо. Бо відзняти кліп – це одне, а зізнатися, що ти любиш Леон13 і те, чим я займаюся, і ти можеш жити ось так – для неї це катастрофа. Я помітив, що у людей часто депресії беруться, бо вони просто брешуть самому собі. Ти розумієш, що ти не живеш так, як ти хочеш, до кінця. Оце вже проблема", - пояснив Леон в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Анна Трінчер та блогер Леон

Блогер також розкрив серйозну сварку між ними наприкінці короткочасного роману. Леон пригадав, як після інтиму з Анною Трінчер домовився тримати це в таємниці. Утім, за словами зірки Мережі, артистка не стримала слова й розповіла про це його колишній та подругам.

"Мене вона поламала, бо людина може говорити одне, а потім на ділі зовсім інше. Вона зробила так, що я не зміг розказати все Христині, а вона це все зробила. Для чого? Коли ти просиш мене: "Тільки нікому не кажи". Добре! А ти береш і розказуєш. Та ще й найближчій людині. Це негативно впливає на мене. Вона сама створила умови, щоб ніде, ніхто, нічого. Вона так боялася, щоб Христина щось дізналася. Ми домовилися, що ніде про це не говоримо. Її слова зруйнували мені декілька TikTokів, зупинили роботу", - заявив блогер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Леон каже, що після конфлікту все ж мав розмову зі співачкою. За його словами, Анна відмовилася у подальшому вплутувати своє ім'я у ці перипетії та повністю припинила спілкування з ним.

"Я їй написав одразу: "Ань, нашу домовленість про мовчання ти розірвала сама". Я висловив все, як є. Вона мені сказала, що їй не подобається, як з нею говорять. Наступного дня вона мені пише, щоб я не тригерив і нічого не писав", - додав блогер.

Нагадаємо, нещодавно загадковий роман приписали співачці Ірині Білик та колишньому Ані Лорак. Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу пояснив, що насправді між ними.

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