Блогер Машуковський виправдався за скандальне відео з морськими котиками у дельфінарії "Немо"

Блогер запевнив, що перш ніж відвідати дельфінарій, поцікавився, чи все гаразд у тварин.

Український блогер Олег Машуковський поквапився записати виправдання після того, як його звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Після того, як Машуковський у дельфінарії "Немо" в Одесі записав відео, де в готельному номері знімає відео з морськими котиками, на нього вилилася купа хейту. У сторіз своєї сторінки в Instagram блогер висловив нерозуміння, через що йому надсилають прокльони.

Машуковський запевнив, що перш ніж вирушити до дельфінарію, він поцікавився станом здоров'я тварин та умовами, в яких вони живуть:

"Я себе так заспокоїв, що у звіряток усе добре. Я до них прийшов, подивився які вони комунікабельні. Коли тільки прийшов, дельфіни почали гратися, кидати мені м’яч, тренер не просив їх цього робити. Морські котики теж дуже контактні… У мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально", - сказав у відео блогер.

Водночас Машуковський визнав, що був неправий, оприлюднюючи відео з морськими котиками, але запевнив, що дуже любить тварин і ніколи б не заподіяв їм шкоди. Також блогер наголосив, що чутки про те, що готель "Немо" здає котиків в оренду, це брехня:

"Ні! Такого немає. Такої опції немає, щоб взяти в оренду тварину. Вони живуть у дельфінарії, де їм безпечно, просто гуляли і прийшли в наш номер… Буду більш усвідомленим у цьому питанні", - наголосив Олег.

Також він поквапився видалити скандальне відео зі своєї сторінки у соцмережі.

Нагадаємо, що днями навколо дельфінарію "Немо" в Одесі розгорівся скандал. Блогери Стася Макеєва та Олег Машуковський запостили відео з готельного номера, де знімали відео та фотографувалися з морськими котиками. У відео тварини мали дуже сумний і втомлений вигляд. Блогерів звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Читайте також: