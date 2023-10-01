Блогер Машуковський з нареченим побігали нічною трасою з крилами ангелів за плечима

Відомий український блогер Олег Машуковський нещодавно взяв участь у атмосферній фотосесії разом зі своїм нареченим Данилом.

На сторінці в Instagram Машуковський розмістив серію знімків, на яких постає з партнером у family-луках – в однакових сірих маяках та чорних штанах. Фотосет вийшов дещо зухвалим – під час знімань закохані приміряли крила ангелів, але, водночас, курили та бігали нічною трасою.

Олег Машуковський з нареченим / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковський з нареченим / Фото: instagram.com/mashukovsky

Під цими світлинами Олег написав своєму обранцю романтичні слова і зазначив, що коханий його надихає і слугує його підтримкою і опорою:

"Моє кохання та моє натхнення. Мало хто знає, але саме Даня надихнув мене на мій курс з ТikTok, саме він завжди зі мною, моя підтримка та опора. Та щоб там не казали хейтери, навряд їм зрозуміти, що таке справжнє кохання!" – підписав фотографії Машуковський.

Олег Машуковський з нареченим / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковський з нареченим / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/mashukovsky

Нагадаємо, що в середины вересня Олег Машуковський наважився на радикальні зміни в особистому житті. Так, під час сходження з друзями і коханим на Говерлу, блогер освідчився своєму бойфренду. Данило відповів згодою.

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