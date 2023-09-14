Блогер Олег Машуковський освідчився бойфренду на вершині Говерли: відео

Відомий український блогер Олег Машуковський освідчився своєму бойфренду, візажисту Данилу.

Про це Машуковський розповів у соцмережі. Він запостив відео, зняте на вершині Говерли. Нещодавно блогер, разом з коханим, подругою Candy Superstar та її хлопцем Єгором вирушили у похід на Закарпатті. Там друзі захотіли підкорити найвищу гору та найвищу точку на території України Говерлу.

Тоді ж Машуковський прийняв рішення і наважився на рішучий крок. Піднявшись на Говерлу, Олег опустився перед коханим на одне коліно та запропонував укласти шлюб. Розчулений Денис одразу відповів згодою.

Блогер Олег Машуковський покликав заміж свого бойфренда

Своєю чергою, шанувальники пари щиро за них пораділи та привітали з заручинами:

О боже, я коли дізналась, така щаслива була, це так прекрасно. Кохання вам, ви прекрасні

Це одна з найкращих пар, які я бачила

Бажаю вам щастя, ви дуже мила пара. Я пишаюся тим, що ви не боїтеся показувати свої почуття на публіку

Які класні! І начхати, що скажуть люди. Це ваше життя і лише вам вирішувати, як його прожити, іншого життя вже не буде. Дуже рада за них

Олег Машуковський з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковський з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Нагадаємо, що свої стосунки з хлопцем блогер Олег Машуковський розсекретив у червні цього року. Тоді ж він вперше показав свого обранця. Зазначимо, що Олег і Данило разом вже три роки. Триріччя стосунків закохані відсвяткували 13 серпня цього року.

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