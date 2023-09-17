Блогер Олег Машуковський приголомшив радикальним схудненням за 4 місяці

Знаменитість показав, який вигляд мав перед тим, як сісти на дієту.

Український блогер Олег Машуковський продемонстрував шанувальникам, як схуднув за чотири місяці.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість поділився кадрами "до" та "після" схуднення. Як розповів Олег, на дієту він сів у травні цього року і досі її дотримується. Поки Машуковський не ділився подробицями, як саме йому вдалося позбутися зайвої ваги, проте розсекретив, скільки йому вже вдалося скинути:

"Шок-контент. Я вже важу 68,8 кг. Я не впізнаю своє тіло, але мені так подобається. Ви коли востаннє бачили мене таким худим? Я – три роки тому. У травні моя вага була 77-78 кг. Зараз, у вересні, 68-69 кг", - розповів блогер.

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковський / Фото: instagram.com/mashukovsky

Також Олег пожартував щодо своїх тату на боках у вигляді драконів, які зі схудненням дещо змістилися: "Офіційно – дракони звільнені, вони на волі".

Олег Машуковський до та після схуднення / Фото: instagram.com/mashukovsky

Нагадаємо, нещодавно зміни торкнулися й особистого життя Олега Машуковського. Так, блогер під час сходження на гору Говерла наважився освідчитися своєму партнеру, візажисту Данилу. Олег покликав заміж коханого просто на вершині знаменитої української гори.

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