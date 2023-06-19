Український блогер Олег Машуковський вперше показав свого бойфренда.

Так, про нетрадиційну орієнтацію знаменитість відкрито говорить відтоді, як став відомим. А от подробиці особистого життя Олег ретельно приховував. Цілком можливо, що з нагоди місяця прайду блогер розсекретив свого обранця.

В Instagram Машуковський опублікував знімки з партнером. На фото вони ніжно обіймали один одного.

Олег Машуковський із бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

"Тепер офіційно, так, ми разом! Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною", - поділився Олег.

Загалом, бойфренд блогера – візажист. Він робить різні види макіяжу, ламінує вії та займається корекцією брів, принаймні, так стверджується в його фотоблогу.

Олег Машуковський із бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Парочку вже встигли привітати у коментарях чимало знаменитостей. Так, приємні слова Олегу та його бойфренду написали співачка Злата Огнєвіч, блогерка Раміна Есхакзай, ведучий Андрій Джеджула, модель Міла Кузнєцова та інші.

Нагадаємо, раніше голлівудська акторка Ребел Вілсон з нагоди місяця прайду показала солодкі поцілунки із нареченою Рамоною Агрумою. Таким чином знаменитість підтримала ЛГБТ-спільноту та закликала бути толерантними.

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