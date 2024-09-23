Блогер Паша Бумчик отримав повістку і незаконно втік з України: "Потрапив до Румунії за три дні"

Скандальний український блогер Паша Бумчик, який відомий своїми екстремальними та провокативними роликами, незаконно втік з України.

Про свій виїзд за кордон Бумчик активно розповідає у соцмережах. Країну він нібито покинув після того, як отримав повістку. У TikTok він публікував кадри, де тримає в руках повістку від Солом’янського районного ТЦК та СП у Києві. Згодом блогер показав, як пакує речі, збирає гроші та прямує в гори. Після цього скандальний блогер опинився в Румунії.

Паша Бумчик нібито отримав повістку / Фото: instagram.com/pashabumchik

"Гуляв та випадково вийшов до Румунії. Випадково заблукав у горах та потрапив до Румунії за три дні", - писав у своїх соцмережах блогер, щоправда, російською мовою.

Паша Бумчик у горах / Фото: instagram.com/pashabumchik

Схоже, у Румунії Паша Бумчик надовго теж не затримався. Згодом він у фотоблогу повідомив, що вже перебуває у Будапешті. Блогер публікував кадри біля будівлі, що схожа на залізничний вокзал Будапешт-Келеті.

Паша Бумчик у Будапешті / Фото: instagram.com/pashabumchik

Очевидно, якщо Паша Бумчик, справжнє прізвище якого Двуличанський, покинув Україну, то зробив це незаконно. До речі, його вже занесли до бази сайту "Миротворець". Скандального блогера позначили як дезертира та зрадника України.

Паша Бумчик у базі сайту "Миротворець"

Нагадаємо, раніше блогер Олександр Волошин зізнався, що втік з України, адже в країні йому нібито погрожували. Нещодавно інтерв'юерка Раміна Есхакзай провела розслідування та розкрила схему, як він перетнув державний кордон.

Читайте також: