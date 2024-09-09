Блогер родом з України зібрався воювати на боці окупантів заради російського паспорта

Відомий блогер Артур Бабіч, який родом із Кривого Рогу, заявив про готовність воювати на боці окупантів заради російського паспорта.

Так, зірка Мережі задовго до повномасштабної війни жив у країні-агресорці, де здобув популярність та заробляв криваві рублі. Однак після російського вторгнення блогер виїхав до США. Хоч про війну він мовчав та продовжував просувати наративи про "братські народи" та "мир" між ними, однак до РФ йому заборонили в'їзд.

Утім Артур Бабіч мріє про повернення до Росії та в інтерв'ю пропагандистам намагається всіляко продемонструвати свою відданість кривавому режиму путіна. Зокрема, блогер заявив, що найбільше його бажання – це жити в РФ та отримати російське громадянство. Окрім того, Бабіч усвідомлює, що зрадив Україну, але, за його словами, він свій вибір зробив.

Артур Бабіч / Фото: скриншот з відео

"Я хотів би повернутися до Росії. Це перша моя думка, з якою я прокидаюся щодня. Коли я повернувся з Америки до Росії, я відразу ж подав на ППП (посвідка на постійне проживання – прим. ред.). Це крок, який наближав мене до громадянства. Але в той момент, коли я поїхав, я не встиг його отримати. У мене бажання отримати громадянство і жити в країні, в якій я хотів жити. Я вже давно зробив свій вибір", - заявив блогер в інтерв'ю пропагандистам.

Та це не все. Артур Бабіч переконує, що у разі отримання російського паспорта, повністю погоджується з законами РФ, додавши, що обов'язково стане на військовий облік. Окрім того, блогер навіть не цурається мобілізації та готовий піти воювати проти України на боці окупантів.

"Коли я отримую паспорт, я приймаю всі закони та погоджуюсь з ними. Мій батько відслужив - ось такий ось мужик виріс!" – здивував блогер.

Артур Бабіч / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, палко політику путіна підтримує співачка Таїсія Повалій. Нещодавно стало відомо, що в зрадниці можуть конфіскувати все майно в Україні.

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