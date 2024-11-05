Блогер-втікач Олександр Волошин придбав розкішну віллу на Балі і похизувався її виглядом зсередини

Зірка Мережі також розкрив, в яких цілях використовуватиме житло.
Скандальний блогер Олександр Волошин, який влітку повідомив про втечу з України, придбав розкішну віллу на Балі.
Про це втікач повідомив у своєму Instagram. Волошин опублікував відео, де поділився, що зробив таке, про що раніше й мріяти не міг. Зокрема, скандальний блогер купив розкішну віллу на Балі. Також Волошин показав, який вигляд будинок має зсередини.
"Як сказала б моя мама: "Я й мріяти про таке не могла". Олександр Олегович купив віллу на Балі. А купив я цю віллу не тільки тому, що я мрію, а тому, що мріяла моя мама, а не я. А я розумію, що це просто ціль, яка коштує ось стільки грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, потрібно зробити ось такі й такі дії", - поділився Волошин.
Однак на віллі блогер не квапиться жити. Як пояснив Волошин, будинок він використовуватиме в цілях заробітку. Зокрема, Олександр планує здавати віллу в оренду та щомісяця отримувати від 4 тисяч доларів.
"Я придбав віллу, яка буде здаватись щомісяця мінімум за 4 тисячі доларів (весь рік, бо тут немає сезонності). Завжди намагаюся витрачати кошти так, щоб це мені приносило максимальний профіт", - зазначив блогер.
Зазначимо, Олександр Волошин є колишнім чоловіком співачки Анни Трінчер. Нещодавно блогер здивував заявою, що вони помирилися.
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