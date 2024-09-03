Блогер-втікач Волошин розкрив, чому не повернеться до України і чим займатиметься за кордоном

Також скандальний блогер припустив, за якої умови все ж таки приїде з-за кордону.

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час війни втік за кордон, заявив, що не повернеться до України.

Про це він розповів у своєму Instagram. За словами блогера, свого майбутнього в Україні він не бачить. Волошин планує оселитися в Іспанії і вже готує відповідні документи. За кордоном скандальний блогер хоче займатися підприємницькою діяльністю, відкрити ФОП і платити там податки.

"Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатися до України…Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, бо знаю і бачу, куди вони йдуть", - висловився блогер.

Допис Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин припустив, що повернеться до України лише в тому разі, коли зміниться політична система. Однак свою майбутню родину блогер не хоче бачити в країні, а лише за кордоном.

"Якщо прийде лідер, який реально почне змінювати систему, - я думаю, що повернуся і допоможу, чим зможу, але при цьому мої діти будуть жити в Європі або в Америці", - заявив блогер.

Допис Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, наприкінці серпня Олександр Волошин зізнався, що втік з України. За словами блогера, він мусив це зробити, адже нібито відчував загрозу для свого життя. Нещодавно колишня дружина Волошина – співачка Анна Трінчер – висловилася про його поведінку і зізналась, чи спілкується з ним.

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