Блогер-втікач Волошин заявив про серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками: "Це мене вбило"

Скандальний блогер Олександр Волошин, який втік з України влітку минулого року, повідомив про серйозні проблеми в житті.

Блогер після низки скандальних історій став заручником алкоголю й шкідливих речовин. У своєму фотоблогу Волошин зізнався, що все почалося з моменту після влучення Росією по "Охматдиту". Зокрема, тоді знаменитість запідозрили в тому, що кошти, які були ним зібрані на допомогу дітям після обстрілу дитячої лікарні, Олександр забрав собі. Утім, згодом він спростував цю інформацію, опублікувавши всі звіти.

Тим не менш, за словами Волошина, це значно підірвало його психоемоційний стан. І попри намагання позбутися шкідливих залежностей, він постійно зривається. Проте в один момент знаменитість отямився і вирішив себе остаточно взяти в руки.

"Після історії з "Охматдитом" перевернулося все життя й, напевно, це мене вбило. Зараз протягом року намагаюся переродитися. І дуже часто я тікав від себе й думок в алкоголь й наркотичні речовини. Після цієї ситуації я досі не прийшов до тями. До сьомої ранку зараз просто "висів". Але прийшов додому й зрозумів, що не туди кочуся. Зараз навіть найменша ситуація може вибити мене з колії. Розумію, що дуже велика провина в тому, що я тікав від себе в алкоголь і решту. І коли я зараз пив з опівночі до сьомої, то не можу контролювати свої думки. Мені було х*й*во. Не уявляєте, скільки разів це кидав і повертався!" – сказав Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Блогер заявив, що поставив собі ціль – не вживати жодних шкідливих речовин протягом року. Він пояснив, що спеціально вийшов з такою заявою на публіку, бо перед мільйонною аудиторією йому буде важче здатися.

"Не можу сказати, що я наркоман чи алкоголік, але я зриваюся й воно мене вбиває. Не можу зібратися. Хочу сказати, що жодної краплі алкоголю чи будь-чого, що змінює стан, я не вживатиму до кінця року. Якщо зірвуся, то буду людиною, яка не тримає слово перед великою кількістю людей. А я так далі просто не зможу жити. Стримаю це слово", - наголосив Олександр.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник, який теж незаконно виїхав з України, після провального концерту в Польщі оголосив ще два концерти в іншій країні. Знаменитість запланував отримати чималий гонорар, адже ціни на шоу просто приголомшують.

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