Блогер, який влаштував "голодну тусу", зі сльозами прокоментував смерть директора Будинку вчених

Він вважає, що Роман Ілліч не витримав хейту.

Блогер Олександр Заліско, який влаштував "голодну тусу", емоційно прокоментував смерть директора Будинку вчених у Львові Романа Славітича.

Так, блогер ледь не зі сльозами на очах заявив, що Роман Ілліч "не витримав хейту, який на нього посипався останнім днями".

"Ми, молоді, ще можемо витримати це, а він не зміг. Я вас дуже прошу. Ви можете зрозуміти, що ці загрози, хейт, погані коментарі - це жахливо", - заявив Заліско.

Окрім цього, Олександр закликав бути всіх більш милосердними. Він зазначив, що це стало для нього уроком.

Нагадаємо, що днями у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби. У День пам'яті жертв Голодоморів відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско організував розкішне святкування з елементами еротики у міському Будинку.

На резонансну вечірку прийшло багато українських блогерів, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Після всеукраїнського скандалу гості на своїх сторінках у соцмережах почали перепрошувати за "голодну тусу". Іменинник Олександр Заліско розповів, що влаштував святкування цього дня "через тупість і неуважність". Також він переконує, що і вечірка не мала назви, а те, що зараз розходиться в Мережі "Голодна туса" - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовились від співпраці з блогерами-гостями.

Своєю чергою заступник львівського директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який здав будівлю в оренду, заявив, що його обдурили. Так, його запевнили, що святкуватимуть "звичайний день народження". На заході мали бути присутні лише 40 осіб, натомість було понад 100 людей, а вечірка більше нагадувала якусь еротику. Заступник директора зізнався, що й самі вони не врахували роковини Голодомору, адже договір про оренду приміщення підписували ще в жовтні.

В результаті Будинок вчених тимчасово зачинили за порушення карантинних вимог.

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