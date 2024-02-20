Блогер звинуватив Огнєвіч у лицемірстві і заявив, що вона послала військового: співачка різко відповіла

Блогер Богдан Беспалов звинуватив співачку Злату Огнєвіч в лицемірстві і розповів, як вона нібито послала військового та волонтерів.

Беспалов на своєму YouTube-каналі зазначив, що про неприємний інцидент йому стало відомо з власних джерел, які були очевидцями. В артистки був концерт в одному з обласних центрів України. Незадовго до виступу волонтери домовилися з командою співачки про благодійний аукціон, де мали б розіграти картину військового.

Утім, у день концерту представники Огнєвіч заявили, що нічого про це не знають. Волонтерці та військовому вдалося обговорити це з артисткою. Тим часом сама Злата від аукціону відмовилася, натомість пообіцяла провести збір в Instagram, але так цього й не зробила.

Богдан Беспалов / Фото: скриншот з відео

"Волонтерка привела пораненого бійця з цією картиною. Заходять до зали, йдуть до сцени, а у відповідь представники Злати: "Ви хто? Ми вас не знаємо". Волонтерка показала листування, але натомість її просто штовхнули зі спини. Солдат був шокований. Потім вийшла Злата. Волонтери прорвалися до неї і розповіли, що ось військовий і це його картина. Думали, може вона наважиться. Просили її дозволити бійцю вийти з цією картиною, а за виручені кошти купити білизну у шпиталь для побратимів. Злата сказала: "У мене в концерті такого не заплановано". Злата пообіцяла, що під час концерту відкриє збір на шпиталь. Вона це зробила? Ні!" – розповів Богдан Беспалов.

Злата Огнєвіч вже відреагувала на слова блогера. Огнєвіч підтвердила, що такий інцидент дійсно був, однак розповіла свою версію. За словами артистки, за лаштунки потрапили невідомі їй люди, які назвалися волонтерами та агресивно поводилися. Виконавиця не могла перевірити за п'ять хвилин правдивість їхніх слів, тож дала свої контакти, аби потім зв'язатися, все обговорити і після цього зробити збір.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я запропонувала компроміс: обмінятись контактами, я перевірю інформацію щодо реальності волонтерства і після цього домовитися щодо проведення збору на моїй сторінці, щоб було продуктивно для них. Представники моєї команди дали свої контакти для подальшого спілкування", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно зі Златою Огнєвіч стався прикрий інцидент. На співачку впали скляні двері душової кабіни та завдали їй травм.

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