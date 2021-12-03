Блогера, який влаштував "голодну тусу", госпіталізували до лікарні

Олександру стало зле.

Блогера Олександра Заліска, який влаштував "голодну тусу", госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив його друг – блогер Лесик, який також був на вечірці. Так, він опублікував відповідні фото та відео у своєму Instagram. На знімку Олександр лежить на ліжку, а довкола нього стоять медики. На ролику вже видно, як Заліска в кареті швидкої везуть до лікарні.

"Сашу госпіталізували… Прошу вас, припиніть. Молю", - повідомив Лесик.

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Відомо, що Олександр двічі знепритомнів. Також у блогера почалися проблеми з тиском. Лесик повідомив, що у Заліска трапився нервовий зрив.

Олександра Заліска госпіталізували до лікарні / instagram.com/lessyk_d

До слова, висловила свою точку зору й блогерка Саша Бо. Вона зазначила, що їм всім дуже прикро, і вони винесли вже урок. Також зірка попросила, аби юзери припинили їх хейтити.

"Припиніть писати Саші. Припиніть писати гостям вечірки. Припиніть писати всім активістам. Припиніть бажати одне одному смерті. Сил немає", - написала Саша.

Саша Бо розповіла про хейт / instagram.com/sashaabo

Зазначимо, раніше Олександр Заліско зі сльозами на очах відреагував на смерть директорка Будинку вчених – Романа Славітича. Блогер вважає, що Роман Ілліч не витримав хейту.

Нагадаємо, що днями у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби. У День пам'яті жертв Голодоморів відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско організував розкішне святкування з елементами еротики у міському Будинку.

Також читайте Еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: Остапчук прокоментував свою участь у заході

На резонансну вечірку прийшло багато українських блогерів, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Після всеукраїнського скандалу гості на своїх сторінках у соцмережах почали перепрошувати за "голодну тусу". Іменинник Олександр Заліско розповів, що влаштував святкування цього дня "через тупість і неуважність". Також він переконує, що і вечірка не мала назви, а те, що зараз розходиться в Мережі "Голодна туса" - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовились від співпраці з блогерами-гостями.

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Своєю чергою заступник львівського директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який здав будівлю в оренду, заявив, що його обдурили. Так, його запевнили, що святкуватимуть "звичайний день народження". На заході мали бути присутні лише 40 осіб, натомість було понад 100 людей, а вечірка більше нагадувала якусь еротику. Заступник директора зізнався, що й самі вони не врахували роковини Голодомору, адже договір про оренду приміщення підписували ще в жовтні.

В результаті Будинок вчених тимчасово зачинили за порушення карантинних вимог.

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