Блогерка Алхім шокувала спробами вчинити самогубство: "Хотіла повіситися"

Скандально відома блогерка Анна Алхім шокувала відвертим зізнанням.

Знаменитість розповіла про складний емоційний період у житті. Анна поділилася, що перед Новим роком намагалася вчинити самогубство. Це вже її четверта спроба за життя накласти на себе руки. Серед причин блогерка назвала нестабільний емоційний тиск зсередини. Вона зізнається, що напередодні свята хотіла повіситися, але, на щастя, доля не дозволила їй це зробити. Алхім говорить, що в той момент навіть не думала про наслідки й майбутнє виховання дитини.

"У мене були спроби самогубства. Перед Новим роком. Але слава Богу я ще потрібна цьому світу й я жива та здорова. Але було бажання. Я дуже емоційна й мені інколи важко поратися з емоціями. Йде такий сильний емоційний стрибок, що ти не можеш її контролювати. Я була одна вдома й не було дитини, її няні чи близьких. Я хотіла повіситися. До того ж напередодні повісився колишній чоловік Сєдокової. Я залізла на драбину й у мене не витримав ремінь. Загалом у мене було чотири спроби самогубства за життя: різала вени, вживала таблетки… Але тепер вважаю, що у мене є місія", - розповіла Алхім в подкасті Василя Тимошенка.

Анна Алхім / Фото: instagram.com/anya.alkhim

Після невдалої спроби самогубства зірка Мережі переусвідомила своє життя та цінності. І вважає за необхідність підтримати людей, які зіткнулися зі схожими внутрішніми переживаннями. Вона закликає, що всі проблеми можна здолати та стати сильніше.

"Хочу, щоб люди зрозуміли, що навіть якщо ви найсильніша людина, але вас інколи опускаються руки – це все можна виправити, це не страшно. Це зробить вас тільки сильніше. Всі бачать картинку в Instagram та їм здається, що я нереальна і беземоційна, а у мене дуже багато емоцій. Але я багато чого переоцінила. Таке переусвідомлення відбулося!" – додала блогерка.

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