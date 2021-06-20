Також Альона прокоментувала критику юзерів щодо її ваги.

Відома українська блогерка Альона Венум розповіла, скільки заробляє грошей.

Так, армія підписників приносить їй солідні статки, близько 10 тисяч доларів на місяць, адже в Instagram за життям дівчини слідкує 4,2 млн фоловерів, а на YouTube – 5,5 млн. Інтернет-зірка з Кременчука – друга найпопулярніша блогерка за версією журналу Forbes, йдеться у програмі "Світське життя".

"Достатньо щоб забезпечити себе, сім’ю і допомагати батькам. Ну, якщо гривні в тугриках, то так, ми мільярдери на Балі. Так, десятки тисяч доларів, блогери стільки заробляють", – поділилася Венум.

Також Альона прокоментувала критику юзерів щодо її ваги. Так, після пологів дівчина дещо набрала зайвих кіло, через що нерідко отримувала хейтерські коментарі.

"Коли ти на гормонах і в тебе такі гормональні страхи, ображає все, звичайно, я плакала. Але, в плані того, що я була жирна, як вони казали, по перше вони в принципі були праві, по друге, для мене найголовніше, як до мене ставився чоловік. Йому все подобалося, мені важливіше, що робиться в його голові, аніж в головах мільйонів людей", – зазначила блогерка.

Альона та її чоловік Дерел поки що живуть в Україні, втім, розглядають можливість переїхати до Америки.

Нагадаємо, раніше вдова відомого блогера Софія Стужук оголилася для чоловічого глянцю. Дівчина знялася у відвертій фотосесії.

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