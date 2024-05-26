Блогерка Даша Євтух пояснила, чому обрала незвичайне ім'я для новонародженої доньки

Зірка Мережі разом із чоловіком назвала дівчинку Фемідою.
Українська блогерка Даша Євтух пояснила, чому із чоловіком, депутатом Олександром Глазовим, обрала незвичайне ім'я для новонародженої доньки.
Так, зірка Мережі не стала тримати інтригу. Знаменитість одразу ж повідомила прихильникам, як назвала дівчинку. Вони з чоловіком дали донечці ім'я Феміда. Зокрема, в Україні воно рідко вживається, тож вважається доволі незвичним.
Блогерка пояснила, що вони з коханим шукали ім'я в Мережі. У подружжя було два важливих критерії: аби воно було гарним та пов'язаним із ними. Врешті, вибір пав на ім'я Феміда. Щоправда, Євтух не стала називати, як воно пов'язане з нею та чоловіком.
"Їхали в машині і шукали імена в Інтернеті, аби воно було гарне і пов'язане з нами. Феміда ідеально підходить до нас", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, Даша Євтух нещодавно вперше стала мамою. В одному із пологових Полтави зірка Мережі народила дівчинку. Знаменитість вже показала перші фото з донечкою та ділилася, як минула виписка з лікарні.
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