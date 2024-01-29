Блогерка Даша Євтух розчулила відео, як повідомила коханому про вагітність

Українська блогерка Даша Євтух розчулила відео, як повідомила своєму чоловікові, депутату Олександру Глазову, про вагітність.

Знаменитість підготувала коханому незвичайний подарунок. Даша вручила чоловікові коробку і запропонувала зробити розпаковку. Блогерка поклала туди чимало солодощів, дитячу іграшку, шампунь та навіть капустину.

Олександр був неабияк здивований, хоча й почав здогадуватися, що його дружина повідомляє йому про вагітність. На самому дні коробки чоловік помітив тест на вагітність, який показував позитивний результат з двома смужками. Олександр неабияк зрадів та одразу почав обіймати та цілувати свою кохану.

Блогерка Даша Євтух показала, як повідомила чоловікові про вагітність

"Найкраща новина від коханої", - поділився своїми емоціями чоловік.

Нагадаємо, Даша Євтух у середині січня повідомила, що чекає на народження первістка. Блогерка поки тримає в таємниці, на якому терміні вагітності перебуває. Батьком первістка Даші став Олександр Глазов, за якого вона вийшла заміж 23 серпня 2023 року.

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