Блогерка Даша Євтух у відвертому образі з немовлям з'явилася на червоній доріжці й нарвалася на хейт

Українська блогерка Даша Євтух, відома своїми "розпаковками" в Мережі, разом з родиною побувала на благодійній премії Blogger Awards 2024.

Так, за місяць після пологів зірка обрала для світської події доволі сміливу чорну обтислу сукню з відкритими елементами, які оголювали її стегна. Свій образ Даша доповнила срібними аксесуарами, босоніжками й ланцюжками на плечах. За словами Євтух, такий спокусливий лук був обраний нею спеціально, щоб інші дівчата, які нещодавно народили припинили соромитися свого тіла.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Хочу своїм прикладом змотивувати і підтримати дівчат, які нещодавно народили дитинку та зараз перебувають не в найкращому емоційному і фізичному стані. Дівчата, ми прекрасні! Вірте в себе, робіть так, як відчуваєте, не бійтеся. Думаю, що цього разу в мене вийшло вас здивувати", - наголосила Євтух у фотоблогу.

Ба більше, новоспечена мама завітала на премію разом з родиною. Зокрема, поруч з нею постійно перебували одномісячна донечка Феміда та чоловік, депутат Олександр Глазовий. Блогерка зізналася, що взяла донечку на її перший червоний хідник, адже вона теж допомагає їй створювати контент.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Наша маленька зірочка. Для Феміди це теж важливий день, так як вона вже блогер і вона допомагає своїй мамі. Це дуже класно! Моя перша червона доріжка. Фото з мамою і татом", - зазначила Даша.

Втім, деякі юзери категорично не погодилися з таким образом зіркової мами й розкритикували її за присутність маленької Феміди на світському заході. Водночас інші ж прихильники Даші підтримали її.

Хочу зауважити, як для жінки, яка нещодавно народила, вона просто неймовірна в цій сукні. Смілива, красива

Можна виділятись і скромніше, а не з платтям без трусів. Ну дуже вульгарно

На мою думку, плаття супер! Це її дитина, і як куди хоче, туди і бере. Люди, дивіться за собою

Не мучте дитину! Мені ще ніколи не було так шкода дитини

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик також хизувалася, як тримісячну донечку на світський захід зводила.

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