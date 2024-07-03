Блогерка Даша Євтух у відвертому образі з немовлям з'явилася на червоній доріжці й нарвалася на хейт

Донечці блогерки нещодавно виповнився один місяць.
Українська блогерка Даша Євтух, відома своїми "розпаковками" в Мережі, разом з родиною побувала на благодійній премії Blogger Awards 2024.
Так, за місяць після пологів зірка обрала для світської події доволі сміливу чорну обтислу сукню з відкритими елементами, які оголювали її стегна. Свій образ Даша доповнила срібними аксесуарами, босоніжками й ланцюжками на плечах. За словами Євтух, такий спокусливий лук був обраний нею спеціально, щоб інші дівчата, які нещодавно народили припинили соромитися свого тіла.
"Хочу своїм прикладом змотивувати і підтримати дівчат, які нещодавно народили дитинку та зараз перебувають не в найкращому емоційному і фізичному стані. Дівчата, ми прекрасні! Вірте в себе, робіть так, як відчуваєте, не бійтеся. Думаю, що цього разу в мене вийшло вас здивувати", - наголосила Євтух у фотоблогу.
Ба більше, новоспечена мама завітала на премію разом з родиною. Зокрема, поруч з нею постійно перебували одномісячна донечка Феміда та чоловік, депутат Олександр Глазовий. Блогерка зізналася, що взяла донечку на її перший червоний хідник, адже вона теж допомагає їй створювати контент.
"Наша маленька зірочка. Для Феміди це теж важливий день, так як вона вже блогер і вона допомагає своїй мамі. Це дуже класно! Моя перша червона доріжка. Фото з мамою і татом", - зазначила Даша.
Втім, деякі юзери категорично не погодилися з таким образом зіркової мами й розкритикували її за присутність маленької Феміди на світському заході. Водночас інші ж прихильники Даші підтримали її.
- Хочу зауважити, як для жінки, яка нещодавно народила, вона просто неймовірна в цій сукні. Смілива, красива
- Можна виділятись і скромніше, а не з платтям без трусів. Ну дуже вульгарно
- На мою думку, плаття супер! Це її дитина, і як куди хоче, туди і бере. Люди, дивіться за собою
- Не мучте дитину! Мені ще ніколи не було так шкода дитини
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик також хизувалася, як тримісячну донечку на світський захід зводила.
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