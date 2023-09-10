Блогерка Даша Євтух вийшла заміж за депутата і показала фото з весілля у Полтаві

Пара поділилася свіжими кадрами зі свого свята.
Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала відомою завдяки нестандартним розпаковкам, вийшла заміж.
Обранцем дівчини став полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов. Закохані відгуляли гучне весілля у Полтаві напередодні Дня Незалежності – 23 серпня. Зараз молоде подружжя ділиться з шанувальниками фото і відео з урочистої події.
Судячи зі світлин, Даша та Олександр організували свято на території одного з комплексів у Полтаві, на свіжому повітрі. Привітати молодят прийшло чимало рідних та друзів. А подружжя, своєю чергою, потішило своїх гостей оригінальним весільним танцем.
Локація була прикрашена чималою кількістю білих квітів, для присутніх грали наживо музики, а зірковою гостею весілля стала Оля Цибульська. Також Євтух похизувалася, який чималий торт був на її весіллі.
"Ми з Сашею тепер чоловік і дружина! Не можу сказати, що мені не віриться, таке відчуття наче родиною ми були завжди!" – зізналася Даша.
Нагадаємо, що днями вдруге пішла під вінець ще одна відома блогерка, учасниця шоу "Пара на мільйон" Настя Талпа. Настя показала, хто з зірок виступав на її весіллі і познайомила фанів зі своїм чоловіком.
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