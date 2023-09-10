Блогерка Даша Євтух вийшла заміж за депутата і показала фото з весілля у Полтаві

Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала відомою завдяки нестандартним розпаковкам, вийшла заміж.

Обранцем дівчини став полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов. Закохані відгуляли гучне весілля у Полтаві напередодні Дня Незалежності – 23 серпня. Зараз молоде подружжя ділиться з шанувальниками фото і відео з урочистої події.

Судячи зі світлин, Даша та Олександр організували свято на території одного з комплексів у Полтаві, на свіжому повітрі. Привітати молодят прийшло чимало рідних та друзів. А подружжя, своєю чергою, потішило своїх гостей оригінальним весільним танцем.

Даша Євтух, яка прославилася розпаковками, вийшла заміж

Локація була прикрашена чималою кількістю білих квітів, для присутніх грали наживо музики, а зірковою гостею весілля стала Оля Цибульська. Також Євтух похизувалася, який чималий торт був на її весіллі.

Даша Євтух вийшла заміж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Ми з Сашею тепер чоловік і дружина! Не можу сказати, що мені не віриться, таке відчуття наче родиною ми були завжди!" – зізналася Даша.

Даша Євтух вийшла заміж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, що днями вдруге пішла під вінець ще одна відома блогерка, учасниця шоу "Пара на мільйон" Настя Талпа. Настя показала, хто з зірок виступав на її весіллі і познайомила фанів зі своїм чоловіком.

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