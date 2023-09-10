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Блогерка Даша Євтух вийшла заміж за депутата і показала фото з весілля у Полтаві

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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375
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Блогерка Даша Євтух вийшла заміж за депутата і показала фото з весілля у Полтаві

Даша Євтух з чоловіком / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Пара поділилася свіжими кадрами зі свого свята.

Відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала відомою завдяки нестандартним розпаковкам, вийшла заміж.

Обранцем дівчини став полтавський бізнесмен та депутат райради Олександр Глазов. Закохані відгуляли гучне весілля у Полтаві напередодні Дня Незалежності – 23 серпня. Зараз молоде подружжя ділиться з шанувальниками фото і відео з урочистої події.

Судячи зі світлин, Даша та Олександр організували свято на території одного з комплексів у Полтаві, на свіжому повітрі. Привітати молодят прийшло чимало рідних та друзів. А подружжя, своєю чергою, потішило своїх гостей оригінальним весільним танцем.

Даша Євтух, яка прославилася розпаковками, вийшла заміж

Даша Євтух, яка прославилася розпаковками, вийшла заміж

Локація була прикрашена чималою кількістю білих квітів, для присутніх грали наживо музики, а зірковою гостею весілля стала Оля Цибульська. Також Євтух похизувалася, який чималий торт був на її весіллі.

Даша Євтух вийшла заміж / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Євтух вийшла заміж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Ми з Сашею тепер чоловік і дружина! Не можу сказати, що мені не віриться, таке відчуття наче родиною ми були завжди!" – зізналася Даша.

Даша Євтух вийшла заміж / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Євтух вийшла заміж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, що днями вдруге пішла під вінець ще одна відома блогерка, учасниця шоу "Пара на мільйон" Настя Талпа. Настя показала, хто з зірок виступав на її весіллі і познайомила фанів зі своїм чоловіком.

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Дата публікації
Перегляди
375
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