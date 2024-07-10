Блогерка Даша Євтух вперше відповіла на хейт через незвичне ім'я для доньки

Українська блогерка Даша Євтух, яка прославилася своїми оригінальними "розпаковками", висловилася про материнство.

Доньці знаменитості вже понад місяць. Як зізналась Даша в програмі "ЖВЛ представляє" спочатку материнство давалося їй тяжко, адже вона не мала жодного досвіду. Блогерка боялася нашкодити донечці, адже вона була зовсім крихітною. Нині ж Євтух всього навчилася та чудово дає раду вихованню дівчинки.

"Якщо чесно вам скажу, то спочатку, десь пів місяця, може, трішки більше, я була шокована, бо я не знала, що мені робити. Я боялася до тієї дитини доторкатися, як мені її переодягати. З часом я вже почала розуміти. Ми також говорили педіаторкою, вона мені допомагала. Наразі я просто кайфую від материнства", - поділилася блогерка.

Даша Євтух із донькою / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Зірка Мережі боялася, що з появою доньки не зможе більше працювати над блогом. Однак роботу та материнство Даша навчилася поєднувати. Знаменитість знімає свої ролики разом із донечкою. Це і роботі допомагає, і залишається в пам'яті як маленька дівчинка росте.

"Почала знімати відео з моєю донькою. Це буде в майбутньому що згадати приємне", - зізналась Євтух.

Зловила хейт через ім'я доньки! Даша Євтух про материнство – ЖВЛ представляє

Також блогерка вперше відповіла на хейт через незвичне ім'я для доньки. Євтух разом із чоловіком назвала первістка Фемідою. Для українців це доволі незвичне та не зрозуміле ім'я. Сама ж Даша на хейт не зважає. Для блогерки головне, що ім'я доньки їм з чоловіком подобається і має для них важливий сенс.

"Звісно, для людей воно (ім'я – прим. ред.) незвичне. Але то таке, головне, аби воно нам подобалося. Ми не довго думали над ім'ям, яке обрати. У мого чоловіка кров трішки грецька, то ми почали дивитися грецькі імена. Нам дуже важливо було, щоб це ім'я з нами перепліталося. Ось Феміда саме те, бо Феміда – це грецьке ім'я, богиня справедливості, правосуддя. Я сама по собі справедлива, за чесність. Ось воно так і поєдналося", - додала Даша.

Даша Євтух із донькою / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, наприкінці травня Даша Євтух повідомила, що вперше стала мамою. Блогерка тоді показала перші кадри з донечкою та похизувалася, як їх із пологового забирав чоловік.

Блогерка Даша Євтух показала, як повідомила чоловікові про вагітність

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