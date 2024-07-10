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Блогерка Даша Євтух вперше відповіла на хейт через незвичне ім'я для доньки

Блогерка Даша Євтух вперше відповіла на хейт через незвичне ім'я для доньки

Даша Євтух із донькою / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Також зірка Мережі поділилася, як поєднує роботу з вихованням первістка.

Українська блогерка Даша Євтух, яка прославилася своїми оригінальними "розпаковками", висловилася про материнство.

Доньці знаменитості вже понад місяць. Як зізналась Даша в програмі "ЖВЛ представляє" спочатку материнство давалося їй тяжко, адже вона не мала жодного досвіду. Блогерка боялася нашкодити донечці, адже вона була зовсім крихітною. Нині ж Євтух всього навчилася та чудово дає раду вихованню дівчинки.

"Якщо чесно вам скажу, то спочатку, десь пів місяця, може, трішки більше, я була шокована, бо я не знала, що мені робити. Я  боялася до тієї дитини доторкатися, як мені її переодягати. З часом я вже почала розуміти. Ми також говорили педіаторкою, вона мені допомагала. Наразі я просто кайфую від материнства", - поділилася блогерка.

Даша Євтух із донькою / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Євтух із донькою / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Зірка Мережі боялася, що з появою доньки не зможе більше працювати над блогом. Однак роботу та материнство Даша навчилася поєднувати. Знаменитість знімає свої ролики разом із донечкою. Це і роботі допомагає, і залишається в пам'яті як маленька дівчинка росте.

"Почала знімати відео з моєю донькою. Це буде в майбутньому що згадати приємне", - зізналась Євтух.

Зловила хейт через ім'я доньки! Даша Євтух про материнство – ЖВЛ представляє

Зловила хейт через ім'я доньки! Даша Євтух про материнство – ЖВЛ представляє

Також блогерка вперше відповіла на хейт через незвичне ім'я для доньки. Євтух разом із чоловіком назвала первістка Фемідою. Для українців це доволі незвичне та не зрозуміле ім'я. Сама ж Даша на хейт не зважає. Для блогерки головне, що ім'я доньки їм з чоловіком подобається і має для них важливий сенс.

"Звісно, для людей воно (ім'я – прим. ред.) незвичне. Але то таке, головне, аби воно нам подобалося. Ми не довго думали над ім'ям, яке обрати. У мого чоловіка кров трішки грецька, то ми почали дивитися грецькі імена. Нам дуже важливо було, щоб це ім'я з нами перепліталося. Ось Феміда саме те, бо Феміда – це грецьке ім'я, богиня справедливості, правосуддя. Я сама по собі справедлива, за чесність. Ось воно так і поєдналося", - додала Даша.

Даша Євтух із донькою / © instagram.com/dashaevtukh__official
Даша Євтух із донькою / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, наприкінці травня Даша Євтух повідомила, що вперше стала мамою. Блогерка тоді показала перші кадри з донечкою та похизувалася, як їх із пологового забирав чоловік.

Блогерка Даша Євтух показала, як повідомила чоловікові про вагітність

Блогерка Даша Євтух показала, як повідомила чоловікові про вагітність

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