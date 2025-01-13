Блогерка Квіткова серйозно травмувалася на відпочинку й показала синці на тілі

Знаменитість забилася під час плавання на яхті в Домінікані.

Українська блогерка Даша Квіткова вирушила на відпочинок із сином Левом.

Для зимової відпустки сімейство обрало Домінікану. Зіркова мама вже похизувалася кадрами у бікіні та розповіла про неприємну пригоду під час відпочинку на яхті. Зокрема, як травмувалася під час плавання у відкритому морі через якір. Річ у тім, що прив'язана до нього мотузка сильно пошкодила тіло зірки.

"Не без травм. Ось це якір. І ця мотузка в якийсь момент, коли я стояла в самому низу, різко змінила курс і знесла мене з ніг у воду, впершись мені в грудну клітину", - розповіла Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Після цього Квіткова показала наслідки, де на її руці та грудній клітині видніються синці та садна. Утім, це не стало на заваді блогерці продовжити чудово проводити відпочинок. У теплій країні Даша наробила фото у купальнику та продемонструвала підтягнуту фігуру й сонячні дні з 3-річним Левом.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно співак Wellboy також вийшов на зв'язок з численними травмами. Артист шокував зізнанням, хто на нього скоїв напад просто вночі у Києві.

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