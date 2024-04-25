Блогерка Монро висловилася про свій перший секс: "Це було жахливо"

Українська блогерка Монро пригадала свій перший секс та зізналась, чому це було жахливо.

Зірка Мережі не надто чудово відгукується про свій перший інтимний досвід. Ба більше, Монро говорить, що це взагалі було жахливо. Блогерка в коментарі Леоніду Поліщуку поділилася, що тоді перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Окрім того, інтим відбувся без контрацептивів. Монро наголосила, що це було бездумно.

"Перший секс був без презерватива, і це жахливо. Це наслідки відсутності і шкільного статевого виховання, і в сім'ї. Були моменти в моєму житті, коли секс був без презерватива, і це просто рулетка. Була на куражі, на емоціях, у стані алкогольного сп'яніння. Перший секс був у стані алкогольного сп'яніння", - висловилася Монро.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Блогерка також зізналась, що тривалий час соромилася свого тіла. Нині Монро пропрацьовує свої травми з психотерапевтом.

"Мене не навчили правильної тілесності. Я соромилася свого тіла. Тільки зараз я пропрацьовую це зі своїм психотерапевтом", - додала Монро

Нагадаємо, нещодавно Монро розсекретила, скільки заробляє та витрачає. Також блогерка зізналась, що їй приносить дохід під час війни.

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