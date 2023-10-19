Блогерка Настя Талпа приголомшила, скільки мільйонів заробляє на місяць

Також зірка Мережі розсекретила свої витрати.
Українська блогерка Настя Скальницька, яка більш відома під прізвищем свого ексчоловіка Дмитра Талпи, розповіла про свої доходи та витрати.
В Instagram у знаменитості часто запитують, скільки коштів вона заробляє та на що їх витрачає. Зірка Мережі не стала приховувати та поділилася з фанами такою інформацією. Настя зізналась, останні пів року завдяки фотоблогу на місяць заробляє близько двох мільйонів гривень.
Не стала Скальницька приховувати свої витрати. На місяць блогерка витрачає на доньку Мілану близько двох тисяч доларів, така ж сума в Насті йде на догляд за собою. Окрім того, знаменитість допомагає рідним та час від часу купує новий одяг.
"На Мілашу на місяць витрачаю близько двох тисяч доларів. Догляд за собою з косметикою та волоссям – дві тисячі доларів, допомога родичам – півтори тисячі доларів. Витрати на одяг по-різному, але може бути і сім тисяч доларів", - поділилася блогерка.
Вочевидь, користувачі Мережі були приголомшені такими сумами. Деякі, схоже, взагалі почали Скальницьку критикувати. Однак Настя поквапилася пояснити, що сплачує країні податки, виплачує заробітну плату своїм працівникам, вкладає кошти в розвиток, а також донатить на потреби військових.
"Всі почали рахувати мої гроші, але забули, що цього місяця я сплатила 107 тисяч гривень податку країні, 250 тисяч гривень заробітної платні, задонатила 20 тисяч гривень, витратила на своє просування і навчання близько 500 тисяч гривень", - прокоментувала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова зізналась, скільки заробляє на місяць. Також виконавиця розсекретила свої витрати.
Читайте також: