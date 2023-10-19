Блогерка Настя Талпа приголомшила, скільки мільйонів заробляє на місяць

Українська блогерка Настя Скальницька, яка більш відома під прізвищем свого ексчоловіка Дмитра Талпи, розповіла про свої доходи та витрати.

В Instagram у знаменитості часто запитують, скільки коштів вона заробляє та на що їх витрачає. Зірка Мережі не стала приховувати та поділилася з фанами такою інформацією. Настя зізналась, останні пів року завдяки фотоблогу на місяць заробляє близько двох мільйонів гривень.

Настя Талпа / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Не стала Скальницька приховувати свої витрати. На місяць блогерка витрачає на доньку Мілану близько двох тисяч доларів, така ж сума в Насті йде на догляд за собою. Окрім того, знаменитість допомагає рідним та час від часу купує новий одяг.

"На Мілашу на місяць витрачаю близько двох тисяч доларів. Догляд за собою з косметикою та волоссям – дві тисячі доларів, допомога родичам – півтори тисячі доларів. Витрати на одяг по-різному, але може бути і сім тисяч доларів", - поділилася блогерка.

Допис Насті Талпи / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Вочевидь, користувачі Мережі були приголомшені такими сумами. Деякі, схоже, взагалі почали Скальницьку критикувати. Однак Настя поквапилася пояснити, що сплачує країні податки, виплачує заробітну плату своїм працівникам, вкладає кошти в розвиток, а також донатить на потреби військових.

"Всі почали рахувати мої гроші, але забули, що цього місяця я сплатила 107 тисяч гривень податку країні, 250 тисяч гривень заробітної платні, задонатила 20 тисяч гривень, витратила на своє просування і навчання близько 500 тисяч гривень", - прокоментувала блогерка.

Настя Талпа / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова зізналась, скільки заробляє на місяць. Також виконавиця розсекретила свої витрати.

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