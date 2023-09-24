Блогерка Настя Талпа публічно посварилася з ексчоловіком через спільну 4-річну доньку

Також блогерка звинуватила колишнього в тому, що він не допомагає дитині фінансово.

Українська блогерка Настя Скальницька, яка більш відома під прізвищем свого ексчоловіка Дмитра Талпи, розповіла про конфлікт з ним.

Настя записала відео, у якому поділилася, що її колишній, який мешкає в Одесі, вимагає, аби вона привозила до нього з Києва їхню спільну доньку, 4-річну Мілану. Це відео Скальницька записала після того, як Дмитро Талпа публічно пожалівся, що йому не дають бачитися з дитиною.

Своєю чергою, Скальницька запевняє, що не перешкоджає зустрічам батька з донькою, але не може возити дівчинку до Одеси, коли той захоче, бо в дитини є графік, дитячий садок, різні гуртки, які вона не може пропускати.

Настя Талпа пожалілася на ексчоловіка, що він шукає привід не бачитися з 4-річною донькою

За словами блогерки, вона запропонувала, аби колишній приїжджав до них у Київ, коли він захоче побачити доньку. Втім, Дмитро пожалівся, що йому далеко їздити з Одеси до Києва. Також Скальницька пожалілася, що колишній не допомагає їй фінансово з дитиною і заборонив їй декілька років тому разом з донькою зніматися у проєкті "Супермама".

Своєю чергою, фани Насті стали на її захист і зазначили, що якби батько хотів побачити доньку, то він би це зробив, а не шукав причин, чому ні:

Значить не сильно він хоче бачитися з дитиною

Та просто маніпуляції з боку колишнього, хоче дуже - знайде як дістатися чи нормально домовитись

Неодноразово бачила, що Настя возила малу до нього в Одесу. Може вже хоча б раз підняв свою ж*пу і приїхав сам до дитини?

Нагадаємо, що на початку вересня флористка та блогерка Настя Талпа вдруге вийшла заміж. Її обранцем став чоловік на ім'я Богдан Скальницький. Закохані влаштували свято під Києвом. Для них наживо співала Анна Трінчер, а друзі подарували особистий власний лімузин.

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