Блогерка Настя Талпа вагітна другою дитиною

Знаменитість вже виховує доньку Мілану від попереднього шлюбу.

Українська блогерка, учасниця проєкту "Пара на мільйон" Настя Скальницька, яка раніше була Талпою, вдруге вагітна.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Tik Tok. Блогерка опублікувала ролик, де розповідає чоловіку Богдану Скальницькому, що він стане батьком. На відео радісна Настя вручає коханому конверт. Коли чоловік його відкриває, то бачить там позитивний тест на вагітність. Богдан був неабияк радий та одразу почав обіймати та цілувати дружину.

"Замовила подарунок для свого чоловіка. Я вагітна", - поділилася Настя.

Відома блогерка Настя Талпа оголосила про другу вагітність

Згодом блогерка зателефонувала своїм рідним та повідомила їм також, що вона вдруге вагітна.

Зазначимо, Настя Скальницька вже виховує доньку Мілану, яку вона народила від попереднього шлюбу з бізнесменом Дмитром Талпою. Вдруге заміж блогерка вийшла у вересні цього року. Обранцем знаменитості став Богдан Скальницький.

Настя Скальницька з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Нагадаємо, нещодавно акторка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич оголосила про вагітність. Знаменитість показалася з помітно округлим животиком та повідомила, що вперше стане мамою.

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