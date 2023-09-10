Блогерка Настя Талпа відгуляла розкішне весілля у Києві: лімузин у подарунок та виступ Анни Трінчер

Українська блогерка, учасниця проєкту "Пара на мільйон" Анастасія Талпа розпрощалася з холостяцьким життям.

Так, 8 вересня флористка пішла під вінець з хлопцем на ім'я Богдан Скальницький. До речі, Настя взяла прізвище чоловіка і вже навіть перейменувала себе у соцмережах.

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Свято закохані організували в одному з заміських комплексів під Києвом. На весілля Настя та Богдан запросили друзів, відомих блогерів, зокрема, Ксюшу Манекен та учасницю шоу "Пара на мільйон" Елізабет, а також українських зірок.

На весіллі Насті Талпи були Елізабет і Ксюша Манекен / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Так, свій перший весільний танець молодята танцювали під виступ наживо співачки Анни Трінчер. Також гостей своїм виступом потішив гурт "ТІК" з хітом "Вчителька", та виконавець Velboi з піснею "Гуси".

На весіллі Насті Талпи виступив Velboi / Фото: instagram.com/skalnytska.n

На весіллі Насті Талпи виступила Анна Трінчер / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Отримало новоспечене подружжя чимало цікавих подарунків. Зокрема, друг пари, скандально відомий блогер Денис Повєткін презентував закоханим лімузин. При чому блогер, його саме придбав, а не орендував.

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерка Настя Талпа вийшла заміж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Окрім того, на весіллі Талпи один з друзів розщедрився і задонатив п'ять тисяч доларів на ЗСУ.

Зазначимо, що Настя Талпа стала популярною після того, як взяла участь у проєкті "Пара на мільйон". У шоу вона змагалася за перемогу з учасником "Ліги Сміху" Марком Куцеваловим. Втім, стосунки знаменитостям побудувати так і не вдалося.

Настя Талпа і Марк Куцевалов

До речі, для Насті Талпи шлюб з Богданом Скальницьким став другим за рахунком. До цього флористка була заміжня за бізнесменом Дмитром Талпою, від якого має доньку.

Новий чоловік Насті Талпи знайшов спільну мову з її донькою / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Нагадаємо, тим часом у Мережі активно обговорюють ймовірний роман співачки Тіни Кароль з хореографом і учасником "Танців з зірками" Дмитром Жуком. Днями парочку помітили, коли вони прогулювалися Києвом, тримаючись за руки.

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