Блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком: "Бажав померти від раку шлунка"

За словами зірки Мережі, чоловік її шантажує.

Популярна українська Instagram-блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо) шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем.

Так, пара, за "ідеальним" життям якої слідкувала ледь не вся Україна, у липні ошелешила новиною про розлучення. В інтерв'ю Маші Єфросініній Саша зізналася, що вісім разів збирала речі, перш ніж наважилася остаточно піти та поділилася деякими фактами. Зокрема, про те, що Ігор знущався з неї морально.

"Чоловік – мій найбільший хейтер. Такого бруду, як від нього, я не чула від усіх людей за ці роки. Він б'є найболючіше словами. Він усі ці роки говорив мені “Ти без мене ніхто”, “Я тебе взяв ніким”, "Якби не я", "Це все я". Колись він мені купив рекламу в Соні Стужук за 100 доларів – я цю рекламу не можу 6 років йому відпрацювати. Він мені постійно її згадує", – розповіла Саша Бо.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Усі сім разів Олександра поверталася до чоловіка. Втім, останньою краплею стала серйозна сварка. Коли блогерка заснула під перегляд фільму, Ігор розблокував її телефон та прочитав листування з її подругою та мамою, де Саша пожалілася на обранця та назвала його мудаком.

"Він мене будить і питає “Ти мені зраджуєш? Кажи мені правду. Докажи”. Почалися такі запитання – і за маму, і за подружку… О 4 ранку я взяла ключі і втекла з дому, бо не могла більше це слухати. Діти спали вдома, але я розуміла, що він їх не чіпатиме", – пригадала Пустовіт.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Коли ж подружжя вирішило розлучитися, почалися суперечки за майно. У них є великий будинок, який, за словами Пустовіт, хоче забрати її чоловік. Саша поділилася, що його вона звела практично за свої кошти, тому віддавати його не хоче. Також блогерка відкрила свій салон та клініку.

"Він претендує на майно, але я йому ніколи нічого не шкодувала. Ми залишаємо по машині кожному, бізнес мені, а салон і будинок – навпіл. Я буду воювати лише за дітей. Вони повинні жити з мамою, але я не проти, щоб хлопчики бачилися з татом хоч кожен день", – зазначила вона.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

За словами Саші, у цій війні Ігор почав її шантажувати, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище. Зокрема, він почав погрожувати тим, що розповість, що у Бо булімія. Колись блогерка розповіла про свою проблему екскоханому, а він за нагоди про це повідомив всім друзям і близьким. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

"Всі про це дізналися. Він знімав мене, коли у мене були напади, а тепер цим шантажує. Я йому нічого поганого не зробила, а він так поводиться зі мною. Він навіть бажав мені померти від раку шлунка, хоча знав, що для мене це болюча тема", – приголомшила Пустовіт.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Також Саша показала листування та запис телефонної розмови з колишнім.

скриншот з відео

Ще одна тема, про яку нібито погрожує розповісти Ігор Пустовіт – те, що Олександра хворіла на туберкульоз. Так, під час першої вагітності блогерка потрапила до лікарні з лихоманкою. Лише з часом їй зробили рентген, де виявили, що одна легеня повністю у воді. Після аналізів, виявилося, що у блогерки була паличка Коха. У Саші була закрита форма туберкульозу легень.

Попри те, що лікарі запевнили, що у дівчини народиться здорова дитина, за словами блогерки, Ігор та його мама вимагали зробити аборт. Після цього Саша не спілкувалася зі своєю свекрухою. Блогерка народила здорового сина Даню, а згодом у подружжя народився ще один хлопчик Євген.

Саша Пустовіт з чоловіком та дітьми / instagram.com/sashaabo

Пустовіт не розуміє, чому чоловік так їй мстить, оскільки, "вона нічого поганого йому не зробила, а лише захотіла піти".

Також Саша Бо написала допис в Instagram, де заявила, що їхній шлюб погубили знецінювання, неповага, гроші та глибокі приховані образи. Вона зазначила, що зрад не було.

"Всі ці роки наші стосунки котились у прірву. Та я ніколи не могла собі дозволити те, що дозволяє зараз він. Я мовчала на публіку і могла обговорити і поплакатись тільки найближчим... Під моїми постами не було жодного ганебного висловлювання про Ігора, бо я це одразу присікала, та чомусь в його коментарях мене обзивали і принижували по повній. Я вже мовчу про брудні чутки, які він сам голосно розпускає по Франківську і не тільки. Мені боляче. Він додає масла у вогонь мемчиками у сторіз і продовжує шантажувати. Я просила це припинити, бо я мама його дітей, і нашим синам цей бруд дійде через роки від третіх осіб... Але це продовжується по сьогоднішній день, щоб я підписала всі документи і змінила прізвище. Взамін він обіцяв не розголошувати мої таємниці... Як низько. Нікому не побажаю відчути це на собі. Коли доводиться виносити найболючіше на загал заради того, аби захиститись", – написала вона.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

30 вересня відбудеться судове засідання.

Нагадаємо, днями Яна Цибульська у сльозах повідомила, що її чоловік Дмитро Жук попросив паузу у стосунках. Зірка зізналася, що їй важко говорити на цю тему.

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