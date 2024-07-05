Блогерка Шаманська вперше за тривалий час повернулася до Києва й розповіла про зміни в житті

Українська блогерка Аліна Шаманська повернулася з США до України та показала, як проводить час.

Так, у фотоблогу Аліна зізналася, що дуже сумувала за відчуттям дому. І подякувала ЗСУ за можливість повертатися до рідної України.

"Бути в Києві, бути вдома. Мої емоції й любов до своєї країни, людей, які б вони не були. Я неймовірно щаслива, що вдома. Неймовірно щаслива дихати цим українським повітрям, не зважаючи ні на що. Ні на які відключення світла, ані на важку ситуацію. Звісно, хочеться, щоб місто жило й було щасливим, але це вже, напевно, ніколи не буде можливо… Наше щастя завжди буде з вкрапленням болю, смутку, тому що полеглі Герої за наші життя у вільній країні завжди викликатимуть біль. Слава Україні! Слава ЗСУ, що я зараз можу їхати по вільному, квітучому й рідному Києву", - зазначила блогерка.

Водночас Аліна вже встигла побачитися зі своїми друзями на вечірці з нагоди дня народження подруги, піарниці та дружини Анатолія Анатоліча Юли. Зокрема, блогерка затишно провела час з родиною Лілії Ребрик, ведучою Наталією Островською, дружиною Козловського Юлією та познайомилася з їхніми малюками. До речі, Шаманська до України також привезла сина Артура.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я поїхала раніше, бо вдома синочок і графік відключень. Задоволення було максимальне", - поділилася Аліна враженнями від святкування.

Ба більше, зірка Мережі оголосила про відкриття власного піар-агенства. За її словами, вона з командою працює над цим вже близько трьох місяців. Тож, повідомила про це зірковим друзям на святі подруги.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч також вітав дружину Юлу з днем народження й показував їхні архівні кумедні кадри.

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