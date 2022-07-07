Блогерка Таня Пренткович вдруге стала мамою та показала малюка

Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський стали батьками.

Як розповіла у своєму Instagram Пренткович, у них народився синочок. За словами Тані, пологи були легкими.

Синочок народився о 14:02. У малюка зріст 54 см, а вага – 4,1 кіло.

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

"Син! Це були ідеальні пологи!"- поділилася блогерка.

Знаменитість також показала перші знімки свого малюка. На чорно-білих фото зображені малюк, Таня та Андрій.

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

До речі, подружжя зі поповненням у родині привітало чимало знаменитостей, серед них – Нікіта Добринін, Даша Квіткова, Володимир Остапчук, Саша Бо та інші.

Зазначимо, для Андрія це перша дитина, а от для Тані – друга. Блогерка народила первістка Івана від колишнього чоловіка. До слова Андрій та Таня поки офіційно не розписані.

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