Блогерка Верба "наїхала" на Сергія Притулу та Антона Тимошенка: "Ви можете тільки пи*діти"

Блогерці не сподобалося, що комік та волонтер висміяли її, бо вона не донатить на ЗСУ та під час війни живе безтурботним життям.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба знову потрапила у скандал. Цього разу знаменитість розкритикували комік Антон Тимошенко та волонтер Сергій Притула.

Зокрема, їх здивувало, що блогерка, яка має чималу аудиторію в Instagram, показує безтурботне життя, нічого не розповідає про війну та не робить благодійні збори для українських захисників. Особливо вони звернули увагу на слова Верби, що вона не робить донати, бо про це не просив президент Володимир Зеленський.

"Це блогерка, у якої мільйонна аудиторія, і вона, що називається "живу життя". Я зайшов на її сторінку. Думаю, у неї мають бути якісь збори. Я гортав всі ці дописи – немає. Я вже сиджу і розумію, що я злюся на Юлю Вербу, а я не маю цього робити. У неї фото – я в машині, я в басейні, я, я, я… І думаю перегляну збережені сторіз, там сто відсотків є збережений збір. Вона каже, як є, вона просто живе життя і цього достатньо", - сказав Тимошенко.

Сергій Притула та Антон Тимошенко розкритикували блогерку Вербу, яку не робить донати для ЗСУ

Сама ж блогерка вже відреагувала на таку критику на її адресу. Вона заявила, що насправді робить донати і дуже великі. Однак Верба цього не показує в Мережі, адже не збирається цим хвалитися.

"Знаєте, чому мене жодним чином не зачіпає хейт, що я не допомагаю армії? Бо я доначу просто сотні тисячі гривень. Але тихенько. Бо роблю це не для збережених сторіз чи щоб для когось бути хорошою і щоб мене гладили по голівоньці. Я роблю це тихенько, з чистою совістю для себе і для своєї країни. А ви можете тільки пи*діти, бо думаєте, що знаєте все. Але уявляєте, є люди, які донатять і не кричать про це в кожній сторіз. Впевнена, що я доначу в рази більше, ніж кожен мій коментатор. Але я ніколи не мірялась. І не робила це і не буду робити. Я тихо живу, якщо доначу на збори, то одразу по 100 тисяч, просто не хвалюсь цим, для мене це не є чимось крутим, чим треба хвалитись", - заявила блогерка.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно блогерка Верба насолоджувалася відпочинком в Монако. Однак дорогою додому Юлію зупинила італійська поліція. Блогерка розповіла, чому це сталося.

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