Блогерка Верба ошелешила схудненням на 26 кг за пів року й розкрила секрет: фото до та після

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба приголомшила ефектним схудненням.

У фотоблогу Верба повідомила, що за пів року втратила 26 кг. Вона вже похизувалася своїми фото до та після схуднення й здивувала юзерів новою вагою – 59 кг. Як зізнається блогерка, цьому посприяла зміна її способу життя. Зокрема, вона стала дуже багато ходити пішки, стежити за раціоном і відвідувати спортзал.

"Не уявляєте, наскільки багато я гуляю та ходжу пішки. Щодня я проходила 25-30 тис. кроків. Дуже багато рухаюся та гуляю вулицею. Або йду в зал і дві години ходжу на біговій доріжці. Ви будете шоковані, як зміниться ваше тіло. До того ж, коли ви гуляєте на вулиці, відбувається якась психологічна терапія. Дуже корисно! Тіло й голова вам скаже дякую. Дефіцит калорій (але не завжди). Їсти я люблю і можу в день на 5000 калорій з'їсти. Але це не щоденно. Тренування і багато кардіо. Дуже багато кроків щодня, нові рецепти, цікаві класні вправи ", – поділилася Юлія.

Юлія Верба про схуднення / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба про схуднення / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба про схуднення / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Проте Верба зізналася, що не варто за таким результатом бачити легкий і бездоганний шлях. Блогерка наголосила, що регулярно страждала від виснаження та навіть опускала руки. Щоправда, постійно починала з нуля й дійшла до фігури своєї мрії.

"І хочу обов'язково додати, що були дні, коли опускала руки, нічого не хотіла. Здавалося, що нічого не змінилося, довго не змінювалася вага. Не все так весело, просто і легко. Думала, що вже ніколи мені не бути такою, як я була. Часто був поганий настрій, не подобалась собі – через це була непродуктивна. Але я радію, що навіть після кожного, як мені здавалось програшу, я починала знову і знову. Тому вище ніс і починайте завтра знову. Ніколи нічого не пізно", – наголосила блогерка.

Юлія Верба про схуднення / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба про схуднення / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розповів, як покращує свою зовнішність. Артист чесно заявив, що робить уколи краси.

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