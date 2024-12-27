Блогерка Верба після заручин відмовилася грати весілля з нареченим і пояснила чому: "Це шок"

Популярна українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба зробила неочікувану заяву.

У своєму Telegram-каналі зірка Мережі повідомила, що не збирається виходити заміж за обранця Костянтина. Про це вона заявила за рік після того, як чоловік зробив їй пропозицію й після того, як нещодавно вона народила йому донечку Розу. Водночас 21-річна блогерка написала, що крихітка носить прізвище свого батька.

"Ми не розписані, не в шлюбі. Тому прізвище в мене моє. А Розочка має татове прізвище. Тобто Костіне. Одружуватись не плануємо. Громадянський шлюб. Знаю, що для багатьох це шок", - повідомила Юлія.

Юлія Верба з нареченим і донькою / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Верба зазначила, що житиме з коханим лише у цивільному шлюбі. А у майбутньому поки не впевнена, що захоче весілля. Тим паче наголошує, що перепоною пишним гулянням стає війна в Україні.

"Війна. Мені здається, вона не закінчиться ніколи.. Вже 11 років... А під час війни я не хочу таке весілля, я хочу цілу ніч, хочу з наметами, хотіла. В Україні. А в 30 років, наприклад, я вже не знаю чи таке захочу", - наголосила знаменитість.

Юлія Верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Крім того, блогерка додає, що насправді не хоче змінювати прізвище у документах, адже, на її думку, це ні на що не вплине. Як зізнається Юлія, її думку цілком поділяє й Костянтин.

"Мені це нічого не міняє, йому – теж. Я не хочу змінювати жодні документи. Хоча колись була впевнена, що візьму прізвище чоловіка і буду ніби "за ним". Як бачите, все змінюється. За п’ять років може знову буду думати інакше. На мою думку, офіційний момент не грає жодної ролі. Люди або щасливі разом, або ні. Або люблять одне одного, або ні. І на жаль, розписи, шлюби і тд на це не можуть вплинути. Єдине, що точно, тоді ніби серйозніше все якось. Але знову ж, хто як сприймає", - поділилася блогерка Верба.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Верба показала таїнство хрещення своєї двомісячної доньки Рози.

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