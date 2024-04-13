Блогерка Верба похизувалася, як святкувала 21-річчя та який розкішний сюрприз їй зробив наречений

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба 12 квітня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнився 21 рік.

Першим зі святом Юлію привітав її наречений Костянтин. Він підготував для блогерки розкішний сюрприз – сніданок просто біля озера. Костянтин прикрасив локацію рожевими повітряними кульками та зробив невеличкий пікнік. Закохані снідали на тлі живої музики – музикантки грали їм на скрипці та віолончелі.

"Дякую коханому за казковий ранок. Сніданок біля озера при живій музиці з моєю улюбленою матчою. Я була здивована", - поділилася блогерка.

Юлія Верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Звісно, у день народження Юлія Верба отримала чимало букетів. Друзі та рідні дарували зірці Мережі розкішні троянди різних кольорів, тюльпани та багато інших квітів.

"Юлічку Вербу задарували такою красою. Як приємно чути кожне слово і побажання. Дякую! Люблю всіх", - подякувала за привітання блогерка.

Юлію Вербу в день народження задарували квітами / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба у свій день народження не стала влаштовувати гучних вечірок. Знаменитість зібрала своїх друзів у заміському будинку, де вони разом смажили шашлик, ласували снеками та пили різні напої.

Юлія Верба святкує день народження / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, раніше у родині акторки Ксенії Мішиної було свято. Синові знаменитості виповнилося 12 років. Артистка показала, як відсвяткувала день народження Платона.

Читайте також: