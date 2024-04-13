Блогерка Верба похизувалася, як святкувала 21-річчя та який розкішний сюрприз їй зробив наречений

Зірка Мережі не стала влаштовувати гучних вечірок.
Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба 12 квітня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнився 21 рік.
Першим зі святом Юлію привітав її наречений Костянтин. Він підготував для блогерки розкішний сюрприз – сніданок просто біля озера. Костянтин прикрасив локацію рожевими повітряними кульками та зробив невеличкий пікнік. Закохані снідали на тлі живої музики – музикантки грали їм на скрипці та віолончелі.
"Дякую коханому за казковий ранок. Сніданок біля озера при живій музиці з моєю улюбленою матчою. Я була здивована", - поділилася блогерка.
Звісно, у день народження Юлія Верба отримала чимало букетів. Друзі та рідні дарували зірці Мережі розкішні троянди різних кольорів, тюльпани та багато інших квітів.
"Юлічку Вербу задарували такою красою. Як приємно чути кожне слово і побажання. Дякую! Люблю всіх", - подякувала за привітання блогерка.
Юлія Верба у свій день народження не стала влаштовувати гучних вечірок. Знаменитість зібрала своїх друзів у заміському будинку, де вони разом смажили шашлик, ласували снеками та пили різні напої.
Нагадаємо, раніше у родині акторки Ксенії Мішиної було свято. Синові знаменитості виповнилося 12 років. Артистка показала, як відсвяткувала день народження Платона.
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