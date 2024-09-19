Блогерка Верба показала обличчя новонародженої донечки і розповіла про свій стан після кесаревого

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба вперше показала обличчя новонародженої донечки.

Так, знаменитість, яка 18 вересня народила, не стала приховувати дівчинку від своїх прихильників. У перший же ж день її народження Юлія показала обличчя крихітки. Єдине, що поки приховує блогерка, так це ім'я дитини.

Донька Юлії Верби / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Загалом, Юлія Верба народжувала за допомогою кесаревого розтину. Як ділилася знаменитість, лікарі стимулювали їй пологи. Від самого ранку блогерка відчувала перейми, однак відкриття не відбувалося. Тож, лікарі зробили кесарів розтин, аби не травмувати дитину.

Донька Юлії Верби / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба вже також розповіла про свій стан. За словами зірки Мережі, вона почувається добре та вже навіть може ходити, однак це їй дається доволі складно. Також у Юлії болить шов.

"Я почуваюся нормально. Але ходити і рухатись – це випробування, чесно. Так шов болить! Ні встати, ні зігнути, на ручки теж не можу взяти", - ділилася блогерка.

Донька Юлії Верби / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Нагадаємо, Юлія Верба в одному з пологових будинків Львова 18 вересня о 13:20 народила дівчинку. Дитина з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.

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