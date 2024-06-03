Блогерка Верба розчулила, як коханому розповіла про вагітність просто у потязі

Відома українська блогерка Юлія Верба показала зворушливі кадри, як повідомила нареченому Костянтину про свою вагітність.

Зокрема, у своєму фотоблогу 21-річна Верба поділилася, що приємну звістку вона повідомила коханому у потязі. Так, у купе вона дочекалася чоловіка й показала йому позитивний тест на вагітність. Як зізнається Юлія, спочатку Костянтин нічого не зрозумів, адже останніх декілька місяців вона часто робила тести. Втім, коли обранець блогерки прийшов до тями, майбутні батьки у сльозах щиро пораділи та замилували фанів цілунками та обіймами.

Юлія Верба показала, як повідомила коханому про вагітність

"Реакція Кості. Помітно, як я переживаю на початку, бо дуже важко було знати це тільки самій. Я поставила тест біля себе, і коли він зайшов в купе, побачив… Але останні місяці тести були по всій хаті, він вже і не звертав уваги. Тим паче на цьому позитивному тесті не видно двох смужок, і він говорив по телефону, тому не дуже зрозумів, що це таке… І потім "Зай, я вагітна", - написала Юлія.

До слова, для нареченого Верби це буде вже друга дитина.

Нагадаємо, про поповнення в родині блогерка повідомила в перший день літа. Зокрема, опублікувала ніжні фото з коханим, на якому видніється її помітно округлий животик.

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