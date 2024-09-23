Блогерка Верба розсекретила незвичне ім'я новонародженої доньки: "Все життя мріяла так назвати"

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба вперше назвала ім'я донечки, яку народила близько тижня тому.

21-річна блогерка разом з чоловіком Костянтином назвала крихітку Розою. Також у своєму Telegram-каналі знаменитість поділилася, що неймовірно тішиться такому вибору. І додала, що у її родині вже були жінки з іменем Роза, тож для молодої матусі це оригінальне ім'я набуло ще більшого сенсу.

"Роза. Троянда – це квітка. А Роза і в Америці Роза, Rose. Боже, як я кайфую… Це єдине імʼя, яким би я хотіла, щоб як альтернатива назвали мене. Юля обожнюю. Але якби що, то від Рози теж не відмовилась. В Instagram вже написала, що так сталось, що я навіть не знала цього до народження малої, але бабусю мого тата теж звали Роза. Клас. Все життя мріяла так назвати донечку. Бо кожна дівчина і жінка - квіточка, яку потрібно оберігати, доглядати, насолоджуватися нею і сильно-сильно любити", - розповіла Юля.

Юлія Верба з донькою виписалася з пологового / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Окрім того, Верба показала, як коханий з близькими зустрічали її з Розою з пологового будинку. Так, родина блогерки вітала з народженням первістка кульками, подарунками й квітами.

Юлія Верба з донькою виписалася з пологового / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба з донькою виписалася з пологового / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлія Верба з донькою виписалася з пологового / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба поділилася, як почувається після пологів шляхом кесарева, та показала донечку у перші дні її життя.

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