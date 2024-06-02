Блогерка Верба розсекретила термін вагітності та на свіжому фото показала помітно округлий животик

Відома українська блогерка Юлія Верба, яка нещодавно оголосила про вагітність, розкриває дедалі більше подробиць про свій цікавий стан.

Цього разу знаменитість зізналась, на якому терміні перебуває. Як виявилося, Юлія Верба нині на шостому місяці вагітності. Тобто блогерка перебуває при надії вже 26 тижнів.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Також Верба показала, який зараз вигляд має. Блогерка опублікувала свіжі фото, які вона зробила всього лиш декілька днів тому. На знімках Юлія позує в сірому обтислому комбінезоні. Вбрання ідеально підкреслило помітно округлий та чималий животик Верби.

"Шостий місяць вагітності, 26 тижнів. Такий от животик! Фото свіжі, два дні тому зроблені", - підписала кадри блогерка.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зазначимо, Юлія Верба тривалий час тримала в таємниці, що чекає на народження первістка. Лише нещодавно вона наважилася розповісти, що вони разом із нареченим Костянтином незабаром стануть батьками.

Нагадаємо, на поповнення в родині нині також чекає Алла Зіневич – дружина банкіра Сергія Тігіпка. Нещодавно вона розсекретила стать майбутнього маляти.

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