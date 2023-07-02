Блогерка Верба у бікіні похизувалася пишними формами та розповіла про здійснену мрію

Зірка Мережі перебуває на відпочинку у Португалії.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, вона ж Верба, у леопардовому купальнику посвітила пишними формами.

Пікантну фотосесію знаменитість зробила на одному з пляжів Португалії, де вона перебуває на відпочинку разом із подругою. Зокрема, Юлія позувала перед камерою на тлі гірських пейзажів. Верба обрала леопардове бікіні, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Купальне вбрання ідеально підкреслило тонку талію блогерки, її пишний бюст та струнку та підтягнуту фігуру.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Також на відпочинку Юлія насолоджується напоями, що охолоджують, їздить на позашляховику та милується гірськими та мальовничими пейзажами.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

До речі, як зазначила Верба, у Португалії вона здійснила одну зі своїх мрій. Блогерка покупалася в Атлантичному океані.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Здійснилась ще одна моя мрія, я покупалась в Атлантичному океані. Тож вже три є", - поділилася Юлія.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, днями акторка Наталка Денисенко у відвертому купальнику продемонструвала струнку фігуру. Знаменитість готується до літнього відпочинку.

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