Блогерка Верба у бікіні похизувалася пишними формами та розповіла про здійснену мрію

Зірка Мережі перебуває на відпочинку у Португалії.
Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, вона ж Верба, у леопардовому купальнику посвітила пишними формами.
Пікантну фотосесію знаменитість зробила на одному з пляжів Португалії, де вона перебуває на відпочинку разом із подругою. Зокрема, Юлія позувала перед камерою на тлі гірських пейзажів. Верба обрала леопардове бікіні, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.
Купальне вбрання ідеально підкреслило тонку талію блогерки, її пишний бюст та струнку та підтягнуту фігуру.
Також на відпочинку Юлія насолоджується напоями, що охолоджують, їздить на позашляховику та милується гірськими та мальовничими пейзажами.
До речі, як зазначила Верба, у Португалії вона здійснила одну зі своїх мрій. Блогерка покупалася в Атлантичному океані.
"Здійснилась ще одна моя мрія, я покупалась в Атлантичному океані. Тож вже три є", - поділилася Юлія.
Нагадаємо, днями акторка Наталка Денисенко у відвертому купальнику продемонструвала струнку фігуру. Знаменитість готується до літнього відпочинку.
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