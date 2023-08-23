Блогерка Верба у бікіні показала соковиту фігуру та палкі поцілунки з бойфрендом під водоспадом

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба не приховує, що щаслива у стосунках.

Втім, свого обранця знаменитість показувати не квапиться. Тим часом Верба лише усіляко демонструє, наскільки закохана. Так, на сторінці в Instagram блогерка розмістила кадри, на яких позує з коханим. На знімках обличчя чоловіка не видно. Але можна зрозуміти, що він вищий на Юлію і займається спортом.

Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

На фото Юлія постає у доволі сміливому бікіні, яке підкреслило її апетитну фігуру і палко цілується з бойфрендом. Закохані позують під водоспадом, який розташований на Івано-Франківщині.

"Наша мить ніби вічність триває. Відірватись неможливо", - романтично прокоментувала фото з обранцем Верба.

Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, нещодавно Юлія Верба показала, як відпочила в Італії. Окрім гарно проведеного часу мав місце й неприємний інцидент з блогеркою. Так, знаменитість зупинила поліція, коли вона поверталась до України.

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