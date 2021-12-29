Блогерка Верба у відвертому купальнику показала пишні груди та соковиті стегна

Юлія відпочиває в Домінікані.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, вона ж Верба, вирішила святкувати Новий рік не в Україні.

18-річна зірка Мережі полетіла на відпочинок до Домініканської Республіки. Там вона насолоджується відпусткою, морем та сонцем разом із бойфрендом. Парочка часу не гаяла і взялася створювати для блогерки новий контент в Instagram. Так, у фотоблогу вона опублікувала гарячі світлини та відео, де позувала у чорному відвертому купальнику. Юля похизувалася фігурою без фотошопу та посвітила пишними грудьми та соковитими стегнами.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

У коментарях шанувальники оцінили фігуру Юлі: "Люди, ну що за краса", "Ти королева", "Розкішна", "Просто бомба".

Читайте також: