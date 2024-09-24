Блогерка Верба в обтислому вбранні показала фігуру після пологів і заговорила про майбутню операцію

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба показала, який вигляд має її фігура одразу після пологів.

У своєму Telegram знаменитість опублікувала фото, де показалася в обтислих лосинах та бюстгальтері. Як говорить зірка, її тіло неабияк змінилося і попереду на неї чекає чимало роботи над собою. Утім, Верба не квапитиметься повертати тілу колишній вигляд, адже переконана, що це станеться з часом, а організмові необхідно відпочити.

"Ще тижня немає після пологів. Якась така ситуація. Попереду багато роботи. Не вимагаю від організму нічого. Він і так молодець! Все з часом", — ділиться знаменитість.

Юлія Верба

Щоправда, Юлія Верба відмовилася від важкої їжі: тортів та різних соусів. Також блогерка починає стежити за своїм харчуванням та збалансовано вживати продукти. За словами Юлії, це буде корисно і для неї, і для донечки.

"Від сьогодні (24 вересня – прим. ред.) відмовляюсь від тяжкої їжі. Без тортів і кетчупу з майонезом. Бо тягне на це, але ані дитині, ані моїй фігурі це користі не принесе. Лише 5-хвилинне задоволення. Тому тепер увага: не дієта, а збалансоване харчування. Жири, білки, складні вуглеводи, щоб поживно було і для мене, і для Розочки", — поділилася знаменитість.

Юлія Верба

До речі, особливо під час вагітності у Юлії Верби змінилися груди – їхній розмір неабияк збільшився. Знаменитість зізнається, що в майбутньому, схоже, на неї чекає мамопластика. Втім, зірка не нехтує доглядом, одягає спеціальні топи і сподівається, що їй не доведеться лягати під ніж пластичного хірурга.

"На когось, схоже, чекає мамопластика після того всього. Але вже буде по ситуації видно. Може, чудом все буде добре", — ділиться блогерка.

Юлія Верба

Нагадаємо, нещодавно Юлія Верба розсекретила, як назвала доньку. Знаменитість обрала для дівчинки доволі незвичайне ім'я.

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